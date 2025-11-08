Ferdi Tayfur’un gerçek mirası ağızları açık bıraktı! Avukatından şaşırtan açıklama

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un mirası yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının servetinin sanılandan iki kat fazla olduğu ortaya çıktı. Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, yaptığı açıklamada sanatçının mal varlığının 3 değil, 6 milyar TL olduğunu belirtti.

87 DAİRE, MARMARİS’TA ADA…

Ferdi Tayfur’un 87 dairesi, Marmaris’te bir adası ve 1000’in üzerinde şarkısından elde ettiği yüksek telif gelirleri bulunduğu öğrenildi. Vasiyette ise dikkat çeken bir detay yer aldı.

KIZI VE OĞLU MİRASTAN MEN EDİLDİ

Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile oğlu Timur Tayfur mirastan men edilirken, sanatçının servetinin bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK), Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlandı.

AİLEDE MİRAS KRİZİ PATLAK VERDİ

2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası başlayan miras tartışmaları, aile içinde krize neden olmuştu. Cenaze töreninde kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında yaşanan sert tartışma uzun süre konuşulmuştu.

AVUKATI AÇIKLADI

Müge Dağıstanlı’nın Yeniçağ gazetesindeki köşesinde yer alan bilgilere göre, Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının sanılandan çok daha büyük olduğunu açıkladı. Tamgüç, yaptığı değerlendirmede Tayfur’un servetinin yaklaşık 6 milyar TL olduğunu belirtti. Ünlü sanatçının 87 daireye, çeşitli arsalarla birlikte Marmaris’te bir adaya sahip olduğu öğrenildi. Ayrıca Tayfur’un binin üzerinde şarkısından elde ettiği yıllık telif gelirinin 45 milyon TL’ye yaklaştığı ifade edildi.

Büyük kısmı gayrimenkul, arsa ve telif gelirlerinden oluşan mirasın nasıl paylaşılacağı merak konusu olurken, Tayfur’un vasiyetiyle birlikte aile içinde yeni bir miras savaşının fitilinin ateşlendiği öne sürüldü.