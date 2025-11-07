‘A.B.İ.’ setinden ilk kare geldi! Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı

A.B.İ’den ilk kare, başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan geldi. Uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan İmirzalıoğlu, bu projede Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşıyor.

GÜÇLÜ EKİBİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yönetmen koltuğunda usta isimler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu oturuyor. Senaryosu ise televizyon dünyasının deneyimli kalemleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı.

KENAN İMİRZALIOĞLU ‘DOĞAN’ KARAKTERİYLE GELİYOR

Dizinin hikayesi, aile sırları ve geçmişle yüzleşme temaları etrafında şekilleniyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken kendini bambaşka bir hayatın içinde bulan Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) etkileyici öyküsünü konu alan yapım, izleyicilere hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşatacak. Doğan, yıllar önce ardında bıraktığı sırlarla yüzleşmek zorunda kalırken, seyirciyi de sürükleyici bir iç hesaplaşma yolculuğuna çıkaracak.

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği yeni dizi projesi “A.B.İ.” çekimlere başladı. Setten gelen ilk kare ise şimdiden büyük ilgi uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu’nun fotoğrafını görenler “Merakla bekliyoruz” , “Çok özlemiştik, ekranlara kalite geliyor” tarzında yorumlar yaptı.

KADRODA YOK YOK

“A.B.İ.”, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’na Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

YAKINDA EKRANDA

Gerek hikayesiyle gerekse güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken “A.B.İ.”, televizyon sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan “A.B.İ.”, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.