Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ‘A.B.İ.’ setinden ilk kare geldi! Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı

‘A.B.İ.’ setinden ilk kare geldi! Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘A.B.İ.’ setinden ilk kare geldi! Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların merakla beklenen yeni projesi “A.B.İ.”, çekimlerine başladı. Henüz başlamadan ses getiren diziden ilk kare de geldi. Başrol Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu bir fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı.

A.B.İden ilk kare, başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan geldi. Uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan İmirzalıoğlu, bu projede Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşıyor.

GÜÇLÜ EKİBİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yönetmen koltuğunda usta isimler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu oturuyor. Senaryosu ise televizyon dünyasının deneyimli kalemleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı.

KENAN İMİRZALIOĞLU ‘DOĞAN’ KARAKTERİYLE GELİYOR

Dizinin hikayesi, aile sırları ve geçmişle yüzleşme temaları etrafında şekilleniyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken kendini bambaşka bir hayatın içinde bulan Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) etkileyici öyküsünü konu alan yapım, izleyicilere hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşatacak. Doğan, yıllar önce ardında bıraktığı sırlarla yüzleşmek zorunda kalırken, seyirciyi de sürükleyici bir iç hesaplaşma yolculuğuna çıkaracak.

‘A.B.İ.’ setinden ilk kare geldi! Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı - 1. Resim

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği yeni dizi projesi “A.B.İ.” çekimlere başladı. Setten gelen ilk kare ise şimdiden büyük ilgi uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu’nun fotoğrafını görenler “Merakla bekliyoruz” , “Çok özlemiştik, ekranlara kalite geliyor” tarzında yorumlar yaptı.

‘A.B.İ.’ setinden ilk kare geldi! Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı - 2. Resim

KADRODA YOK YOK

“A.B.İ.”, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’na Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

‘A.B.İ.’ setinden ilk kare geldi! Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı - 3. Resim

YAKINDA EKRANDA

Gerek hikayesiyle gerekse güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken “A.B.İ.”, televizyon sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.  Çekimleri başlayan “A.B.İ.”, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyoner’de ‘Osmanlı’ sorusu yarışmacıyı zorladı! Ödülü riske etmedi - MagazinMilyoner’e damga vuran Osmanlı sorusuUyuşturucu soruşturmasında yeni aşama… Test sonucu pozitif çıkan ünlüler için iddianame yolda - MagazinSoruşturmada yeni gelişme! İddianame yolda: 5 yıl hapis...Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım - MagazinGüllü'nün oğlundan mezar başında dikkat çeken paylaşımŞaşırtan gerçek! İslam Memiş 90'lara damga vuran ünlü ismin kardeşiymiş - Magazinİslam Memiş 90'lara damga vuran ünlü ismin kardeşiymişİrem Derici Hollanda’da saldırıya uğradı! “Tırnaklarım kırıldı, ellerim zonkluyor” - Magazinİrem Derici saldırıya uğradı: Ellerim zonkluyorTüyler ürperten ifadeler çıktı! Kızı Güllü’yü mutfak önlüğüyle bağlamış, ‘öldüreceğim’ diye aramış - MagazinTüyler ürperten ifadeler çıktı! Kızı Güllü’yü mutfak önlüğüyle bağlamış, ‘öldüreceğim’ diye aramış
Sonraki Haber Yükleniyor...