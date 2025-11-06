Çarpıntı dizisinde Mihriban Er kadrodan çıkarıldı! Sözleriyle dizi sektörüne sitem etti

Mihriban Er, dizide sürekli kadroda yer almasına rağmen yalnızca iki sahnede göründüğünü belirterek, “Üç bölümdür sahnem yazılmadı, bugün öğrendim rolüm bitmiş” sözleriyle tepkisini ifade etti. Paylaşımında dizi sektörüne de sitem eden deneyimli oyuncu, “İşte bizim işler böyle” ifadelerini kullandı.

ROLÜ ANİ BİR KARARLA BİTTİ

Er’in açıklamaları, dizinin izleyicileri arasında da yankı uyandırdı. Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisinde, oyuncunun rolünün ani bir kararla sona erdirildiği öğrenildi.

“DEVAM ETMEYECEĞİNİ ÖĞRENDİM”

Oyuncu sitem dolu paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu, üç bölümdür sahnem yazılmadı. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle.”

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, dizi sektöründeki oyuncu-dizi ilişkileri ve “sürekli rol” kavramı üzerine de tartışma başlattı.