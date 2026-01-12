Ünlülere uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Akçay "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncular” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında lise öğrencisi Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu da yer almıştı.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Garipoğlu'nun evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilmiş, mal varlığına da el konulmuştu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay ise tutuklanmıştı. İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu.

“ELİMDE 25 KİŞİLİK ÜNLÜ LİSTESİ VAR”

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın canlı yayında verdiği bilgilere göre; itirafçı olan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. Dilekçede ise "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Bu isimlerin büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncularından oluşuyor. Tüm detayları savcılıkla paylaşacağım” ifadelerine yer verdi.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Akçay'ın bu isimleri ifşa etmesi bekleniyor.

GARİPOĞLU’NUN EVİNDEN NELER ÇIKTI?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında daha önce firari Kasım Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

Kasım Garipoğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamında;

TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,

TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,

TCK-227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler şöyle sıralanmıştı:

Kasım Garipoğlu

Fatih Garipoğlu

Burak Ateş

Ayşegül Şeynova

Gökmen Kadir Şeynova

Mert Vidinli

Ezgi Fındık

Bu isimlerin hakkında suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

