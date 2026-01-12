Firari Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı olacak: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Akçay "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncular” dedi.
- Uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu ve evinde uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
- Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay tutuklandı ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu.
- Akçay, düzenli olarak partilere katılan, çoğu dizi oyuncusu olan 25 kişilik bir ünlü listesini savcılıkla paylaşacağını belirtti.
- Soruşturma, uyuşturucu imal ve ticaretinin yanı sıra fuhuşa teşvik ve aracılık gibi suçları da kapsıyor.
- Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık dahil bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı bulunuyor ve mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında lise öğrencisi Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu da yer almıştı.
MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU
Garipoğlu'nun evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilmiş, mal varlığına da el konulmuştu.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay ise tutuklanmıştı. İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu.
“ELİMDE 25 KİŞİLİK ÜNLÜ LİSTESİ VAR”
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın canlı yayında verdiği bilgilere göre; itirafçı olan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. Dilekçede ise "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Bu isimlerin büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncularından oluşuyor. Tüm detayları savcılıkla paylaşacağım” ifadelerine yer verdi.
Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Akçay'ın bu isimleri ifşa etmesi bekleniyor.
GARİPOĞLU’NUN EVİNDEN NELER ÇIKTI?
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında daha önce firari Kasım Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamında;
- TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,
- TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,
- TCK-227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler şöyle sıralanmıştı:
- Kasım Garipoğlu
- Fatih Garipoğlu
- Burak Ateş
- Ayşegül Şeynova
- Gökmen Kadir Şeynova
- Mert Vidinli
- Ezgi Fındık
Bu isimlerin hakkında suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verilmişti.