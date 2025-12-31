Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında oldukları tespit edilen 7 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Aralarında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ve Mert Vidinli gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “ünlülere uyuşturucu soruşturması” olarak bilinen dosya kapsamında, yurtdışında bulunan şüphelilerin mal varlıklarına tedbir amacıyla el konulduğu duyuruldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, TCK-227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler;

Kasım Garipoğlu

Fatih Garipoğlu

Burak Ateş

Ayşegül Şeynova

Gökmen Kadir Şeynova

Mert Vidinli

Ezgi Fındık

hakkında suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verilmiştir.

Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim’den bu yana çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Müzisyenler, menajerler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu birçok tanınmış isim, ifade vermek ve uyuşturucu testleri için kan ile saç örnekleri verdi.

Soruşturma çerçevesinde 18 Aralık’ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Şüpheliler, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel de ifade verip test yaptırdıktan sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

Öte yandan, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kasım Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

Haberle İlgili Daha Fazlası