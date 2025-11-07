Nursel Ergin kanser sonrası hayatını anlattı! “Hiçbir arkadaşımı görmek istemiyorum”

Konuk olduğu Günaydın Youtube kanalında kanseri tamamen yendiğini belirten Nursel Ergin, hem sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı hem de hastalık sürecinin ardından yaşadığı ruhsal değişimlerden bahsetti.

“BUNU HİÇ YAPMIYORMUŞUM Kİ HASTA OLDUM”

Nursel Ergin, kanseri atlattıktan sonra hayatında olumlu değişimler yaşadığını, kendini daha çok önemsediğini ve artık daha bencilce, “önce ben” diyebilen biri olduğunu şöyle ifade ediyor:

"Çok şükür atlattım, bitti. Gayet de kalkabildim işin altından ama çok değişiyorsun, iyi anlamda. Yani daha bencil olmayı öğrendim. Daha 'ben' demeyi öğrendim. Önce ben, önce ben mutlu olacağım. Ben bunu yaptığımı zannediyordum, hiç yapmıyormuşum ki hasta oldum. Şimdi çok daha farklıyım."

“HİÇBİR ARKADAŞIMI GÖRMEK İSTEMİYORUM”

Nursel Ergin, daha yalnız ve izole bir yaşamı tercih ettiğini, evinde, işi, evi, yeğeni ve köpeğiyle mutlu ve huzurlu olduğunu, başkalarıyla vakit geçirme ihtiyacı hissetmediğini belirtiyor:

"Biraz daha yalnızlaştım. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi emin değilim. Ama evimde, kendi kabuğumda çok mutluyum. İşim, gücüm, evim. Bir de yeğenim var. Bir de köpeğim var. Teşekkürler. Başka hiç kimseyi istemiyorum hayatımda. Çok mutluyum evde. Çok mutluyum. Hiçbir yere gitmek, hiçbir arkadaşımı görmek istemiyorum."

“KİMSE YIKAMAZ BENİ BU SAATTEN SONRA”

Nursel Ergin, geçmişi fazla düşünmediğini, kanser tedavisini geride bıraktığını ve bundan güç alarak hayatına sağlam adımlarla devam ettiğini, artık kimsenin onu yıkamayacağını söylüyor:

"Ben hiç böyle geçmişi kurcalamayı seven biri değilim biliyor musun? Yahu hangi kat olduğunu unutur musun ya? Yani her gün gittim radyoterapiye. Vallahi unutmuşum. Beni silkelemek için bir şeydi bu, bana ödül verildi. Ben aldım alacağımı. Şimdi yoluma çok daha sağlam basarak devam ediyorum. Kimse yıkamaz beni bu saatten sonra."

“SAÇINI KAZIMA EN ZORU”

Nursel Ergin, saçını kazımanın zor ama güçlendirici bir deneyim olduğunu ancak gerçek güzelliğin saç veya makyajda değil, kendini kabullenmekte olduğunu vurguluyor.

"Saçını kazıma en zoru mesela. Orada öyle bir kadın birliği olalım ki ortaya oturtalım, saralım, sevelim. Kazıyalım saçımızı. Korkmayın. Biliyor musun, ben üstüne bir daha kendim kazıdım. Aldım yine, ağlaya ağlaya kazıdığım saçımı güle oynaya bir daha kazıdım... Kazıdıkça bir de güçlü çıkıyor. O yüzden korkmayın... Her halim güzelmiş benim. Makyaj yapınca, saçım olunca değil. Onu keşfettim. Takılmayın."