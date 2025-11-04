Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu

‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu
Atv, Nursel Ergin, Yeni Sezon, Yemek, Yarışma, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 ay boyunca rahim ve meme kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan 44 yaşındaki Nursel Ergin, ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Ergin’in sunumuyla ekrana gelen Mutfak Bahane için yeni sezon tarihi belli oldu.

ATV’nin sevilen programı “Nursel Ergin ile Mutfak Bahane”, renkli sunucusu Nursel Ergin ile yeni sezonuna başlıyor. Program, iddialı çiftleri ve heyecan dolu yarış formatıyla izleyiciyle buluşacak.

35 BİLEZİK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

Yeni sezonda gelinler, eşleriyle birlikte mutfakta hünerlerini sergilerken, kayınvalideleri tadım yapıp puan verecek. Dört aile, her gün 7 altın için kıyasıya yarışacak ve cuma günleri yapılacak finallerde 35 bilezik için mücadele edecek.

‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu - 1. Resim

MUTFAKTA HEM LEZZET HEM REKABET

Programda çiftler, her gün seçtikleri zarflarla şanslarını artırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkan sonuçlar kimi zaman kazandıracak, kimi zaman kaybettirecek. Yarışmacılar sadece yemek yetenekleriyle değil, hayatın içinden paylaştıkları acı-tatlı hikayeleriyle de ekran başındakileri ekrana kilitleyecek.

‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu - 2. Resim

10 KASIM’DA EKRANDA

Yeni sezonla birlikte hem izleyiciler lezzetli sohbetlere ve yemeklere doyacak hem de yarışmacılar birbirinden değerli ödüller için kıyasıya mücadele edecek.

“Nursel ile Mutfak Bahane”, yeni sezonu ile Pazartesi (10 Kasım) saat 14.00’te ATV’de başlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

4 Kasım bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı...Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatlıses ailesinde fırtına dinmiyor! Mahkeme ‘akıl sağlığı’ raporunu açıkladı - MagazinTatlıses ailesinde fırtına dinmiyor! Mahkeme ‘akıl sağlığı’ raporunu açıkladıBanu Alkan’a acı haber! Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp öldü - MagazinBanu Alkan’a acı haber! Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp öldüLeyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı - MagazinLeyla ile Mecnun'un çekildiği eve istenen fiyat şaşırttıGüllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Zeminin kriminal raporu çıktı - MagazinZeminin kriminal raporu çıktı!Ünlü tiyatrocu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti - MagazinÜnlü isim hayatını kaybetti! Birçok yapımda imzası varHalil Ergün, yıllar sonra Yaprak Dökümü'nün final sahnesini 'Yasemin'in Penceresi'nde oynadı! - MagazinYıllar sonra o sahneyi tekrar oynadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...