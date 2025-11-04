‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu
8 ay boyunca rahim ve meme kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan 44 yaşındaki Nursel Ergin, ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Ergin’in sunumuyla ekrana gelen Mutfak Bahane için yeni sezon tarihi belli oldu.
ATV’nin sevilen programı “Nursel Ergin ile Mutfak Bahane”, renkli sunucusu Nursel Ergin ile yeni sezonuna başlıyor. Program, iddialı çiftleri ve heyecan dolu yarış formatıyla izleyiciyle buluşacak.
35 BİLEZİK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE
Yeni sezonda gelinler, eşleriyle birlikte mutfakta hünerlerini sergilerken, kayınvalideleri tadım yapıp puan verecek. Dört aile, her gün 7 altın için kıyasıya yarışacak ve cuma günleri yapılacak finallerde 35 bilezik için mücadele edecek.
MUTFAKTA HEM LEZZET HEM REKABET
Programda çiftler, her gün seçtikleri zarflarla şanslarını artırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkan sonuçlar kimi zaman kazandıracak, kimi zaman kaybettirecek. Yarışmacılar sadece yemek yetenekleriyle değil, hayatın içinden paylaştıkları acı-tatlı hikayeleriyle de ekran başındakileri ekrana kilitleyecek.
10 KASIM’DA EKRANDA
Yeni sezonla birlikte hem izleyiciler lezzetli sohbetlere ve yemeklere doyacak hem de yarışmacılar birbirinden değerli ödüller için kıyasıya mücadele edecek.
“Nursel ile Mutfak Bahane”, yeni sezonu ile Pazartesi (10 Kasım) saat 14.00’te ATV’de başlıyor.