‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu

ATV’nin sevilen programı “Nursel Ergin ile Mutfak Bahane”, renkli sunucusu Nursel Ergin ile yeni sezonuna başlıyor. Program, iddialı çiftleri ve heyecan dolu yarış formatıyla izleyiciyle buluşacak.

35 BİLEZİK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

Yeni sezonda gelinler, eşleriyle birlikte mutfakta hünerlerini sergilerken, kayınvalideleri tadım yapıp puan verecek. Dört aile, her gün 7 altın için kıyasıya yarışacak ve cuma günleri yapılacak finallerde 35 bilezik için mücadele edecek.

MUTFAKTA HEM LEZZET HEM REKABET

Programda çiftler, her gün seçtikleri zarflarla şanslarını artırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkan sonuçlar kimi zaman kazandıracak, kimi zaman kaybettirecek. Yarışmacılar sadece yemek yetenekleriyle değil, hayatın içinden paylaştıkları acı-tatlı hikayeleriyle de ekran başındakileri ekrana kilitleyecek.

10 KASIM’DA EKRANDA

Yeni sezonla birlikte hem izleyiciler lezzetli sohbetlere ve yemeklere doyacak hem de yarışmacılar birbirinden değerli ödüller için kıyasıya mücadele edecek.

“Nursel ile Mutfak Bahane”, yeni sezonu ile Pazartesi (10 Kasım) saat 14.00’te ATV’de başlıyor.