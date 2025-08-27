8 ayda 2 kanseri yenmişti! Zor günleri geride bırakan Nursel Ergin yeni imajını paylaştı

“Var Mısın Yok Musun?” yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nursel Ergin, son olarak “Gelinim Mutfakta” programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan ünlü isim, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

ÖNCE RAHİM SONRA MEME KANSERİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda 8 ay boyunca rahim ve meme kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan 44 yaşındaki Nursel Ergin, tedavi sürecine dair gelişmeleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı. Müjdeli haberi veren ünlü isim sürecinin sona erdiğini duyurmuştu.

“BEBEKLER GİBİ BAKILDIM VE BİTTİ”

Nursel Ergin, doktorlarına tek tek teşekkür ettiği paylaşımında “Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!” ifadelerini kullanmıştı.

“YENİ BEN” NOTUYLA YENİ HALİNİ PAYLAŞTI

Zorlu kanser sürecini sosyal medya üzerinden paylaşan Nursel Ergin, hastalığı yenerek ekranlara geri döndü. Şimdilerde ATV’deki Mutfak Bahane programını sunan ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Saçlarını griye boyatan sunucu yeni imajını “Yeni ben… Sahip olduklarınla değil, dokunduğun hayatlarla hatırlanacaksın. Birine ilham vermek, kalbini iyileştirmek, bir hayatı değiştirmek, bunlar asıl mirasındır” notuyla paylaştı. Ergin’in fotoğrafına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.