Oktay Kaynarca bile şaşırdı! Yarışmacı ilk soruda yanlış cevap verdi

Oktay Kaynarca bile şaşırdı! Yarışmacı ilk soruda yanlış cevap verdi

- Güncelleme:
Oktay Kaynarca bile şaşırdı! Yarışmacı ilk soruda yanlış cevap verdi
Magazin Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç bir an yaşandı! Yarışmacı Ceyda Işıkal, “yaş iken eğilir” atasözünü yanlış cevaplayarak ilk soruda elendi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta beklenmedik bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Ceyda Işıkal, henüz ilk soruda verdiği cevapla hem izleyicileri hem de sunucu Oktay Kaynarca’yı şaşkına çevirdi.

Işıkal’ın karşısına ilk soruda, “Atasözüne göre hangisi ‘yaş iken eğilir’?” sorusu çıktı. Şıklar arasında “A- Demir”, “B- Ağaç”, “C- Bahçe hortumu” ve “D- İnsan” seçenekleri yer aldı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı, joker hakkını kullanmadan “C- Bahçe hortumu” cevabını verdi.

Ancak sorunun doğru cevabı “B- Ağaç”tı. Yanlış cevabı duyan Ceyda Işıkal büyük bir üzüntü yaşarken, yarışmaya ödül kazanamadan veda etti. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı “İlk soruda elenmek tarihe geçti” yorumları yaptı.

