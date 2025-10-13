Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Film festivalinde aileye vurgu yapılacak! Şoray, sevenleri ile buluşacak

Film festivalinde aileye vurgu yapılacak! Şoray, sevenleri ile buluşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Film festivalinde aileye vurgu yapılacak! Şoray, sevenleri ile buluşacak
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali” bugün Afyonkarahisar’da dördüncü defa kapılarını aralıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festival, 16 Ekim’e kadar devam edecek.

Aileye yönelik film ve söyleşilerle dolu programıyla dikkat çeken festivalde, “Onur Ödülü” Yeşilçam’ın usta aktrisi Türkan Şoray’a takdim edilecek. 16 Ekim’de Afyonkarahisar’a misafir olacak oyuncu, ödül töreni öncesinde ise Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde “Yeşilçam’da Aile” başlıklı söyleşiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Filistin’in unutulmadığı festivalin açılışı ise yönetmenliğini Kübra Kuruali ile Kaan Burak Şen’in yaptığı “Anka Kuşu Gazze” belgeselinin gösterimi ile olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türbelerdeki ikram kültürünün eşsiz nesneleri! Sultanahmet’te sergi: ‘Bir Fatiha, Bir Lokma’Fransa'da siyasi krizden çıkma planı! Yeni hükümet kuruluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türbelerdeki ikram kültürünün eşsiz nesneleri! Sultanahmet’te sergi: ‘Bir Fatiha, Bir Lokma’ - Kültür - SanatTürbelerdeki ikram kültürünün eşsiz nesneleri! Sultanahmet’te sergi: ‘Bir Fatiha, Bir Lokma’İlkadım Şiir Akşamları'nda Aşık Kemali Bülbül vefası - Kültür - Sanatİlkadım Şiir Akşamları'nda Aşık Kemali Bülbül vefasıHaydarpaşa ve Sirkeci Garı çöküyormuş! İki tarihî mekân artık “sanat durağı” olacak - Kültür - SanatHaydarpaşa ve Sirkeci Garı çöküyormuş!Sinemada bu hafta | Büyük düşman yapay zekâ! “Tron” efsanesi geri döndü - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Büyük düşman yapay zekâ!Dörtgen yapılar tarihe ışık tutacak: Göbeklitepe’de konut bulundu - Kültür - SanatGöbeklitepe'nin altında yeni izler tespit edildiNeyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti - Kültür - SanatNeyzen Niyazi Sayın hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...