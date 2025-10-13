Film festivalinde aileye vurgu yapılacak! Şoray, sevenleri ile buluşacak

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festival, 16 Ekim’e kadar devam edecek.

Aileye yönelik film ve söyleşilerle dolu programıyla dikkat çeken festivalde, “Onur Ödülü” Yeşilçam’ın usta aktrisi Türkan Şoray’a takdim edilecek. 16 Ekim’de Afyonkarahisar’a misafir olacak oyuncu, ödül töreni öncesinde ise Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde “Yeşilçam’da Aile” başlıklı söyleşiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Filistin’in unutulmadığı festivalin açılışı ise yönetmenliğini Kübra Kuruali ile Kaan Burak Şen’in yaptığı “Anka Kuşu Gazze” belgeselinin gösterimi ile olacak.