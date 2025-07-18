Kültür ve Turizm Bakanlığı izin verdi! 3 bürokrat Kartalkaya yangını için soruşturulacak

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangınına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 bürokrat için soruşturma izni verdi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında ara karar açıklanmış; mahkeme heyeti tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

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Duruşma, 22 Eylül'e ertelenirken feci olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Dava kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi.

Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Denetim kontrolörleri Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında işlem başlatılabilecek.