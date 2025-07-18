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Kültür ve Turizm Bakanlığı izin verdi! 3 bürokrat Kartalkaya yangını için soruşturulacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı izin verdi! 3 bürokrat Kartalkaya yangını için soruşturulacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangınına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 bürokrat için soruşturma izni verdi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında ara karar açıklanmış; mahkeme heyeti tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma, 22 Eylül'e ertelenirken feci olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Dava kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izin verdi! 3 bürokrat Kartalkaya yangını için soruşturulacak - 1. Resim

Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Denetim kontrolörleri Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında işlem başlatılabilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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