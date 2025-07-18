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Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Hükümetin son zam teklifi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Hükümetin son zam teklifi belli oldu
Kamu, Zam, Memur, Enflasyon, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde son teklif verildi. Toplantı 15 dakika sürerken kamu işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 oranında; ikinci teklif ise ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında olmuştu.

Kamu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, memur zammı için de belirleyici olacak. Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün verdi.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 24 ZAM TEKLİFİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar yaptığı açıklamada "İlk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi. Pazartesi günü değerlendireceğiz. Müzakereler olumlu ilerliyor." dedi.

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Hükümetin son zam teklifi belli oldu - 1. Resim

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4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi net zam oranı henüz netlik kazanmadı. Ancak kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme için teklif edilen ikinci zam oranı belli oldu. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Teklifi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı.

Ağar açıklamasında "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" derken "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi 2026 yılında birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5" ifadelerini de kullandı.

"KAMU İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada kamu işçilerinin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtmiş, memur ve kamu personellerinin de dahil olduğu bütüncül bir düzenleme üzerinde çalışıldığını vurgulamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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