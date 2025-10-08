Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti
Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 1927’de Üsküdar'da doğan Sayın, Türk müziğine ve geleneksel sanatlara önemli katkılarda bulundu. Mustafa Düzgünman'dan aldığı eğitimlerle musiki, ebru ve fotoğraf alanlarında eserler veren sanatçı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüş, ömrünü sanat ve öğrenci yetiştirmeye adamıştı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.
Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.
Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.
