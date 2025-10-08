Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama! Can kaybı ve yaralı var mı?

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesiyle ülkede toparlanma süreci devam ediyor. Bazı bölgelerde ise terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor.

ŞAM'DA ŞİDDETLİ PATLAMA

Şam kırsalındaki Sebine kasabasında akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Shafaq News’den elde edilen bilgilere göre, patlamanın bir oksijen tüpü dolum tesisinde gerçekleştiği belirtildi.

Patlamanın boyutu ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.