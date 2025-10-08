Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama! Can kaybı ve yaralı var mı?

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama! Can kaybı ve yaralı var mı?

Suriye, 8 Aralık 2024 sonrası toparlanma sürecine girerken, ülkenin bazı kesimlerinde terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler ise zaman zaman zirve yapıyor. Şam kırsalındaki Sebine kasabasında akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın boyutu ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesiyle ülkede toparlanma süreci devam ediyor. Bazı bölgelerde ise terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor.

ŞAM'DA ŞİDDETLİ PATLAMA

Şam kırsalındaki Sebine kasabasında akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Shafaq News’den elde edilen bilgilere göre, patlamanın bir oksijen tüpü dolum tesisinde gerçekleştiği belirtildi.

Patlamanın boyutu ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

