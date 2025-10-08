42 ilin batıya açılan kapısı olacak! Saatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni’nde projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, projenin Ankara’yı Kırıkkale üzerinden tüm Karadeniz’e, ülkenin doğusuna ve Anadolu’nun önemli bir bölümüne bağlayacağını belirtti. Otoyolun Türkiye’nin ulaşım ve lojistik ağını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nda görülen uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye duyduğu güvenin, yeni projelerde de devam ettiğini söyledi.

“Bu güven, sadece bir finansman anlaşmasından ibaret değildir, aynı zamanda ülkemizin sanayi, tarım ve turizm alanındaki potansiyelini destekleyen bir kalkınma vizyonunun önemli bir yansımasıdır. İşte bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biri de kara yolu ağımızın gelişmişliği ve altyapımızdır.” dedi.

KARAYOLLARININ EKONOMİK KATKISI

Uraloğlu, kara yolunun yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu avantajlara dikkat çekerek, kara yollarının lojistik sistemin ana damarlarından biri olduğunu ifade etti. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kara yollarının sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel unsur olduğunu vurguladı.

“Son 23 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 906 kilometreye, otoyol ağımızı ise 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağlamış olduk.”

OTOYOLUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE EKONOMİYE KATKISI

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun 101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti. Otoyol, 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 hizmet tesisiyle modern mühendisliğin seçkin örneklerinden biri olarak yükseliyor.

“Bu projeyle yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız. Ayrıca Avrupa’yı Türkiye üzerinden doğuya bağlayan uluslararası yol ağında yer alan bu güzergah, ağır taşıt geçişlerinde yoğun trafiğe maruz kalıyor. Mevcut yol sık sık onarım gerektiriyor. Özellikle bayram ve hafta sonlarında trafik yoğunluğu had safhaya ulaşıyor. Bu bağlamda otoyol, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak.”

ZAMANDAN VE KAYNAKTAN TASARRUF

Projenin mevcut devlet yolundaki trafiği azaltacağını ve yolculuk süresini saatlerce kısalttığını belirten Uraloğlu, seyahat süresinin 43 dakikaya düşeceğini söyledi.

“Trafik sıkışıklığı ortadan kalkacak, zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira tasarruf sağlanacak. Yıllık toplam 5,2 milyar lira kazanım olacak ve 41 bin ton karbon emisyonu azaltılarak doğa korunacak.”

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ VE FİNANSMAN

Otoyolun yatırım bedeli 1 milyar 391 milyon avro olarak belirlenmiş olup, projenin yüzde 30’u öz sermayeyle, yüzde 70’i ise banka kredisiyle finanse edilecek. Kredi veren kuruluşlar arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank yer alıyor.

Bakan Uraloğlu, kamu-özel işbirliği modeliyle bugüne kadar otoyollardan köprülere, havalimanlarından limanlara kadar yaklaşık 70 projenin hayata geçtiğini belirterek, sözleşme süresi 3 yıl olan bu projenin planlanan süreden önce tamamlanacağını ifade etti.

HİZMET KALİTESİ ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de projeyle İstanbul-İzmir ve Ankara yönünden gelecek yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Gülşen, “Ankara-Kırıkkale arasındaki mevcut devlet yolunda trafik yoğunluğu azaltılacak, bölge ekonomisine ve ticaretine katkı sağlanacak, ulaşım süreleri kısalacak ve hizmet kalitesi üst seviyeye taşınacaktır.” dedi.