1980'de rekor kırmıştı! Gümüş 45 yıl sonra tarihi zirveye çok yakın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altına alternatif yatırım aracı olarak görülen gümüşün yükselişi devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı bugün 49 dolara ulaşırken, 1980'lerde kırdığı tarihi rekora yakın seyrediyor. Peki gümüşün yükselişi devam edecek mi? İşte detaylar...

Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yatırımcıların alternatifi olan gümüşte yükseliş devam ediyor. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazanan gümüşün ons fiyatı, her an 45 yıl önceki rekorunu kırabilir. 

GÜMÜŞTE 50 DOLARLIK REKORA RAMAK KALDI 

Gümüşün ons fiyatı, bugün itibarıyla 49 dolar seviyesinde. Gümüş en son 2011 Nisan'da bu seviyelere çıkmıştı. Gümüşün tarihi rekoru ise 1980'lerde gördüğü 50 dolar seviyesi. Gümüş, Ocak 1980'de gün içinde 50,36 doları görürken, günü 48,70 dolardan tamamlamıştı.

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ? 

Peki gümüşün yükselişi devam edecek mi? Dünyaca ünlü bankaların tahminleri dikkat çekici. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026'da gümüşün 50 doları aşmasını bekliyor.Bir diğer küresel banka olan HSBC'nin 2025 sonu gümüş tahmini 49 dolar. HSBC, 2025'in geri kalanı için 45,00-53,00 dolar/ons, gelecek yıl için ise 40,00-55,00 dolar/ons gibi geniş bir işlem aralığı bekliyor.

