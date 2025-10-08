Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emlak vergisinde kriz son buluyor: "Üst sınır" düzenlemesi masada!

Bina rayiç bedellerinde yüzde 500’e varan artışlar, emlak vergilerini de katlayarak vatandaşın tepkisini çekti. Büyükşehirlerde yüzde 1400’e kadar çıkan vergi artışları mahkemeye taşınırken, hükümet 2026 için “üst sınır” düzenlemesine hazırlanıyor. Yeni yasayla artışların yüzde 50 veya yeniden değerleme oranı ile sınırlandırılması gündemde.

Bina rayiç bedellerindeyüzde 500’e varan artışlar, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen emlak vergilerini de katladı. Büyükşehirlerin bazı bölgelerinde vergi oranlarının yüzde 1400’e kadar yükselmesi, tepkileri beraberinde getirdi. Fahiş artışlar nedeniyle on binlerce kişi kararlara karşı yargı yoluna başvurdu.

HÜKÜMETTEN "ÜST SINIR" SİNYALİ GELDİ

Artan tepkiler üzerine hükümetten de düzenleme sinyali geldi. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde yasal değişikliğe gidilmesi gündemde. Ekonomim.com’un haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerden gelen verileri mercek altına aldı. Planlanan düzenleme kapsamında emlak vergisi artışlarına bir “üst sınır” getirilmesi değerlendiriliyor.

2017'DE DE BENZER BİR DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Benzer bir uygulama 2017 yılında da hayata geçirilmişti. O dönem takdir komisyonlarının arsalar ve araziler için belirlediği değerler kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, yüzde 3000’lere varan yeniden değerleme oranları nedeniyle “dört yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez” kararı alınmıştı. Bu kararın ardından açılan davaların tamamı konusuz kalmıştı.

YENİ DÖNEMDE ARTIŞLARA YÜZDE 50 SINIRI GELEBİLİR

Edinilen bilgilere göre Maliye’nin bu yıl da benzer bir formül üzerinde çalıştığı, emlak vergisi artışının yüzde 50 ile sınırlanması veya yıllık yeniden değerleme oranı kadar yapılması gibi alternatiflerin masada olduğu belirtiliyor.

EMLAK VERGİSİ DEĞERİNİ KİM BELİRLİYOR?

Emlak vergisi hesaplamasında dikkate alınan bina ve arsa rayiç bedelleri, belediyeler bünyesinde oluşturulan takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir belirleniyor. Komisyonlar; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün veya vergi dairesi müdürünün başkanlığında, ilgili vergi dairesinden iki memur ve seçilmiş iki üyeden oluşuyor. Bu komisyonlar, vergi kanunlarında yer alan fiyat, ücret, matrah ve kıymetleri takdir etmekle yükümlü.

