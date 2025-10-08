Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl kamuoyunca merakla araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Başkent Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl merak ediliyor. 87 yaşındaki siyasetçiye zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Doktorların kontrolünde tedavi altına alınan Çetin’in genel sağlık durumu ise gündemde.

HİKMET ÇETİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hikmet Çetin 10 Ağustos 1937 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur. Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yaptıktan sonra Williams College’de yüksek lisans, Stanford Üniversitesi’nde planlama modelleri üzerine çalışmalar yürütmüştür.

1977 yılında CHP’den İstanbul milletvekili seçilerek siyasi hayata adım atmıştır. 1978 yılında Bülent Ecevit hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev almış, 1991-1994 yılları arasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. 1995 yılında CHP Genel Başkanı seçilmiş ve aynı yıl görevini tamamlamıştır. Ayrıca 1997-1999 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

HİKMET ÇETİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Başkent Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Doktorlar tarafından zatürre başlangıcı teşhisi konulan 87 yaşındaki Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hikmet Çetin’in yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

HİKMET ÇETİN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Hikmet Çetin akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığı şikayeti sonrası tedbir amaçlı olarak Başkent Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından zatürre başlangıcı tespit edilmiştir. Çetin’in tedavisi sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de sağlık durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

