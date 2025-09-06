Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MYP Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın 'düşmeyen yüksek ateş' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 SÜRECİN SEYRİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Partinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

