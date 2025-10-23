Ev sahipleri dikkat! Kirada gelir vergisini kimler ödemeyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medyada yer alan “kiralara yeni vergi getirildi” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlar üzerine bilgilendirme yapılması gerektiği belirtilerek, “TBMM’de görüşmeleri süren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi bulunmamaktadır. Ancak bazı istisnalar kaldırılmaktadır” denildi.

GİB, mevcut yasalara göre mesken kira gelirlerinin herhangi bir kesintiye tabi olmadan tahsil edildiğini, elde edilen kira gelirinin istisna haddini (47 bin lira) aşması durumunda ise bu gelirin izleyen yılın mart ayında beyan edilerek gelir vergisi ödendiğini hatırlattı. İstisna sınırının altında kalan kira gelirleri için beyanname verilmediği ifade edildi.

Açıklamada, “Ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile toplam geliri 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar bu istisnadan yararlanamayacaktır. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır” bilgisi paylaşıldı.

KİRA GELİRİNDE KİMLER VERGİDEN MUAF OLACAK?

Kanun teklifinde yapılan düzenlemeyle, istisna uygulamasının emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar için korunacağı; ancak diğer kira geliri elde edenler için kaldırılacağı vurgulandı.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesine göre beyan sınırı olan 18 bin lirayı aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyeceği hatırlatıldı.

GİB, gerçek gider yöntemini seçenlerin ise kiraya verilen konutla ilgili aydınlatma, ısıtma, su, asansör, bakım gibi giderleri düşerek kalan tutar üzerinden vergi ödeyeceğini belirtti.

Son olarak açıklamada, “Emekliler için 47 bin liralık istisna mevcut şartlarla korunacaktır. Ancak emekli olup ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da toplam geliri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, istisnadan yararlanamayacaktır. Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte; sadece istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.