“Vergi yüzsüzleri” listesi geliyor! Milyonluk borcu olanlar tek tek duyurulacak

Güncelleme:
Maliye Bakanlığı, vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin isimlerini Aralık ayında kamuoyuna açıklayacak. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu bulunanların listesi önce vergi dairelerinde, ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanacak.

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre, vergi ödemekten kaçınanların listesi, aralık ayında açıklanacak. Karara göre, "vergi yüzsüzleri" listeleri vergi dairelerinde ilan edilecek ve internetten yayınlanacak. 

Tebliğde, "2025 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 1 Aralık ile 15 Aralık 2025 tarileri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16 Aralık ile 30 Aralık 2025 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılmasının" karara bağlandığı belirtildi.

5 MİLYON TL VE ÜZERİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER LİSTEDE YER ALACAK

Karara göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu bulunan mükelleflerin isimleri açıklanacak. Tebliğde, bu durum için, "Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması" bilgisine yer verildi.

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinden doğan bu yetki, kamuoyuna vergi borçları konusunda şeffaflık sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile birlikte hem kamuoyunun bilgi edinmesi hem de vergi tahsilatının etkinliği hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan uygulama, 2025 yılı Aralık ayında tüm Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

