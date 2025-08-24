Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3,6 milyar TL'lik kayıt dışı 'düğün' geliri! Yapay zeka 1600 mükellefi tek tek tespit etti

3,6 milyar TL’lik kayıt dışı 'düğün' geliri! Yapay zeka 1600 mükellefi tek tek tespit etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapay zeka destekli denetimlerle düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerinde 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletini sağlamak için kayıt dışı ekonomiye sıfır tolerans uygulandığını vurguladı.

Yapay zeka destekli denetimlerle düğün sektöründe kapsamlı bir operasyon yürütüldü; düğün salonları ve lüks organizatörlerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yılbaşından bu yana süren saha denetimleri ve veri analizleri, beyan edilen gelirlerle fiilen tahsil edilen tutarlar arasındaki farkı ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre, GİB, vatandaşlardan gelen şikayetlerin de etkisiyle düğün salonları ve düğün organizasyon hizmeti sunan firmalara yönelik kapsamlı kayıt dışı denetimi başlattı. Yapılan çalışmada, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında ciddi fark görüldü.

Yılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk etapta 474 düğün salonunda, 1226 fiili denetim yapıldı. Ancak denetimler sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Bu kapsamda düğün organizasyonlarına yönelik 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok sayıda veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak detaylı incelendi.

Başkanlığın denetimleri sırasında, faaliyet türlerine göre kır düğünü organizatörleri, lüks kokteyl ve davet hizmeti sunan firmalar ile klasik salon düğünü işletmeleri ayrı ayrı değerlendirildi. Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında görüldü.

1600 MÜKELLEF İZAHA DAVET EDİLDİ

Yürütülen analizler neticesinde, 1600 civarındaki mükellef "riskli" olarak değerlendirildi. Riskli mükellefler, izaha davet edilerek, gerekli açıklamaları sunmaları istendi.

Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de elde ettikleri gelirleri beyan etmeyerek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu tür analizler, sadece gelir tespiti değil, aynı zamanda sektörün bileşenleri arasında görünmeyen ilişki ağlarını da ortaya çıkarıyor."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

