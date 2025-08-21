Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon'da düğün günü kabusa döndü! Maganda kurşunu can aldı

Trabzon'da düğün günü kabusa döndü! Maganda kurşunu can aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da bir düğünde, korkunç bir olay meydana geldi. Eğlence esnasında havaya rastgele ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşkıran Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde gelin alma sırasında havaya ateş açan 2 kişi, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Trabzon'da düğün günü kabusa döndü! Maganda kurşunu can aldı - 1. Resim

MAGANDA KURŞUNU SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Seken kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan F.H. (43) kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, B.S.T. (16) ve Z.S. (31) ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve babası M.B. (47), olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

