Kadıköy'de sıcak saatler! 5 katlı binada yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu

Olay, Kadıköy Hayrettin Sokak'ta meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangınhttps://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/ablasi-uyurken-evi-atese-vermisti-22-yasindaki-kadindan-itiraf-gibi-paylasim-1150746 çıktı. Kısa sürede binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNSANLAR MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti.

20 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dumandan etkilenen yaklaşık 20 kişi sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.