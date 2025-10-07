Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadıköy'de sıcak saatler! 5 katlı binada yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu

İstanbul Kadıköy'de 5 katlı bir binada gece yarısı yangın çıktı. Dumanlar her yeri kapladı, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İnsanlar tahliye edilirken dumandan etkilenen 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, Kadıköy Hayrettin Sokak'ta meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangınhttps://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/ablasi-uyurken-evi-atese-vermisti-22-yasindaki-kadindan-itiraf-gibi-paylasim-1150746 çıktı. Kısa sürede binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İNSANLAR MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti.

20 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dumandan etkilenen yaklaşık 20 kişi sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

