Tosyalı'dan bir ilk! Cüruftan depreme dayanıklı asfalt üretti

Tosyalı, demir-çelik üretiminde bir yan ürün olan cüruf malzemesinden asfalt üretti.

TOSYALI'DAN BİR İLK

Tosyalı’nın geri dönüşümde uzman şirketlerinden Tosyalı Harsco tarafından yoğun bir AR-GE çalışması sonucunda geliştirilen su geçirgenliği daha az, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt malzemesi Türkiye’de ilk defa TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı arasında kullanıldı.

Asfalt projelerinin Tosyalı Harsco’nun faaliyet gösterdiği ve çelik üretiminin olduğu İskenderun, Osmaniye, İzmir/ Aliağa bölgelerine de yayılması planlanıyor.

