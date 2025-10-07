Tosyalı’dan bir ilk! Cüruftan depreme dayanıklı asfalt üretti
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Tosyalı, demir-çelik üretiminde bir yan ürün olan cüruf malzemesinden asfalt üretti.
Tosyalı, demir-çelik üretiminde bir yan ürün olan cüruf malzemesinden asfalt üretti.
TOSYALI'DAN BİR İLK
Tosyalı’nın geri dönüşümde uzman şirketlerinden Tosyalı Harsco tarafından yoğun bir AR-GE çalışması sonucunda geliştirilen su geçirgenliği daha az, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt malzemesi Türkiye’de ilk defa TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı arasında kullanıldı.
Asfalt projelerinin Tosyalı Harsco’nun faaliyet gösterdiği ve çelik üretiminin olduğu İskenderun, Osmaniye, İzmir/ Aliağa bölgelerine de yayılması planlanıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş