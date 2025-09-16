Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Medyaya girecekler mi? Tosyalı Holding'den açıklama

Medyaya girecekler mi? Tosyalı Holding&#039;den açıklama
Tosyalı Holding, "holdingin medya alanına yatırım yapacağına" ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tosyalı Holding'ten yapılan açıklamada şirketin sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceği, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planlamasının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında, hiçbir temasımız ve girişimimiz olmamasına rağmen, şirketimiz Tosyalı Holding'in medya sektörüne yatırım yapacağı yönünde iddialara ve yorumlara yer verilmesi sebebiyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk." denildi.

Holdingin 70 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürdüğü, tamamen sanayicilikle büyüyen, ileri teknolojilere dayalı üretime odaklanarak ilerleyen topluluk olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"3 kıtada sayıları 50'yi aşkın tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanımızla yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitemizle sadece ülkemizin değil, dünyanın da sayılı demir çelik üreticilerinden biriyiz. 2024'te dünya sıralamasında 46'ncılığa yükselirken aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 3. büyük çelik üreticisi konumuna ulaşarak ülkemiz için değer oluşturmayı sürdürdük.

Bununla birlikte Tosyalı Holding olarak demir-çelik sektörü dışında ülkemiz için katma değer oluşturacak stratejik sanayi ve teknoloji odaklı sektörleri her zaman radarımızda tutsak da medya bu sektörler arasında yer almamaktadır. Tosyalı Holding'in sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceğini, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planının kesinlikle bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

 

