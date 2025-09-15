Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Togg T10F satışa çıktı! İşte Togg T10F'nin fiyatı ve özellikleri

Togg T10F satışa çıktı! İşte Togg T10F'nin fiyatı ve özellikleri

- Güncelleme:
Togg T10F satışa çıktı! İşte Togg T10F&#039;nin fiyatı ve özellikleri
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg'un doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F ön siparişe açıldı. 'Mardin' ve 'Urla' tonlarıyla renk seçeneği 9'a çıkarılan model yoğun ilgi görürken, merakla beklenen fiyatı da belli oldu. İşte Togg T10F'nin fiyatı ve özellikleri...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’yi Türkiye'de ön satışa çıkardı. 100 bin lirası olan herkes Togg T10F için ön sipariş verebilecek. Sonrasında ise açıklanan fiyat ödenerek T10F satın alım işlemi tamamlanacak.

T10F'nin ön siparişi Türkiye’de bugün alınırken, bu süreç Almanya’da ise 29 Eylül’de başlayacak.

Togg T10F satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri - 1. Resim

SİPARİŞLER MOBİL UYGULAMADAN

Test süreçlerini başarıyla tamamlayan T10F'ye sahibi olmak isteyen kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Uygulamayı ise App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirip hesap oluşturmak yeterli olacak. 

Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP'te en yüksek puan olan 5 yıldızı almıştı. Güvenlik performansıyla göz dolduran Türkiye'nin ilk yerli araç markası Togg, küresel pazarda da büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyor.

Togg T10F satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri - 2. Resim

TOGG TF10 FİYATI BELLİ OLDU

Kulislerde Togg T10F modelinin fiyatının, Togg T10X modelinden biraz daha ucuz olacağı konuşuluyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre Togg T10F modelinin fiyatı da belli oldu.

Togg T10F satışa çıktı! İşte Togg T10F'nin fiyatı ve özellikleri - 3. Resim

🟥İŞTE FİYATLAR

➖V1 RWD Standart Menzil - 1.878.000 ₺

➖V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺

➖V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺

VersiyonDonanımTeslim Fiyatı
V1 RWDStandart Menzil1.878.000 ₺
V1 RWDUzun Menzil2.188.000 ₺
V2 RWDUzun Menzil2.363.000 ₺
OpsiyonGeçerli VersiyonFiyat
Teknoloji ve Konfor PaketiV140.000 ₺
Kış PaketiV230.000 ₺
Akıllı Destek PaketiV230.000 ₺
19 İnç JantlarV140.000 ₺
Krem Renkte, Suni Deri KoltuklarV250.000 ₺
Panoramik Cam TavanV1, V240.000 ₺
Meridian Premium Ses SistemiV250.000 ₺
Siyah Renkte Tavan ve Yan AynalarV250.000 ₺

Togg T10F satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri - 3. Resim

T10F'NİN ÖZELLİKLERİ

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

Togg T10F satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri - 4. Resim

