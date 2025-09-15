Togg T10F satışa çıktı! İşte Togg T10F'nin fiyatı ve özellikleri
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg'un doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F ön siparişe açıldı. 'Mardin' ve 'Urla' tonlarıyla renk seçeneği 9'a çıkarılan model yoğun ilgi görürken, merakla beklenen fiyatı da belli oldu. İşte Togg T10F'nin fiyatı ve özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’yi Türkiye'de ön satışa çıkardı. 100 bin lirası olan herkes Togg T10F için ön sipariş verebilecek. Sonrasında ise açıklanan fiyat ödenerek T10F satın alım işlemi tamamlanacak.
T10F'nin ön siparişi Türkiye’de bugün alınırken, bu süreç Almanya’da ise 29 Eylül’de başlayacak.
SİPARİŞLER MOBİL UYGULAMADAN
Test süreçlerini başarıyla tamamlayan T10F'ye sahibi olmak isteyen kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Uygulamayı ise App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirip hesap oluşturmak yeterli olacak.
Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP'te en yüksek puan olan 5 yıldızı almıştı. Güvenlik performansıyla göz dolduran Türkiye'nin ilk yerli araç markası Togg, küresel pazarda da büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyor.
TOGG TF10 FİYATI BELLİ OLDU
Kulislerde Togg T10F modelinin fiyatının, Togg T10X modelinden biraz daha ucuz olacağı konuşuluyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre Togg T10F modelinin fiyatı da belli oldu.
🟥İŞTE FİYATLAR
➖V1 RWD Standart Menzil - 1.878.000 ₺
➖V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺
➖V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺
|Versiyon
|Donanım
|Teslim Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil
|1.878.000 ₺
|V1 RWD
|Uzun Menzil
|2.188.000 ₺
|V2 RWD
|Uzun Menzil
|2.363.000 ₺
|Opsiyon
|Geçerli Versiyon
|Fiyat
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|V1
|40.000 ₺
|Kış Paketi
|V2
|30.000 ₺
|Akıllı Destek Paketi
|V2
|30.000 ₺
|19 İnç Jantlar
|V1
|40.000 ₺
|Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar
|V2
|50.000 ₺
|Panoramik Cam Tavan
|V1, V2
|40.000 ₺
|Meridian Premium Ses Sistemi
|V2
|50.000 ₺
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|V2
|50.000 ₺
T10F'NİN ÖZELLİKLERİ
Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.
T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.