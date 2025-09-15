Togg T10F satışa çıktı! İşte Togg T10F'nin fiyatı ve özellikleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’yi Türkiye'de ön satışa çıkardı. 100 bin lirası olan herkes Togg T10F için ön sipariş verebilecek. Sonrasında ise açıklanan fiyat ödenerek T10F satın alım işlemi tamamlanacak.

T10F'nin ön siparişi Türkiye’de bugün alınırken, bu süreç Almanya’da ise 29 Eylül’de başlayacak.

SİPARİŞLER MOBİL UYGULAMADAN

Test süreçlerini başarıyla tamamlayan T10F'ye sahibi olmak isteyen kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Uygulamayı ise App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirip hesap oluşturmak yeterli olacak.

Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP'te en yüksek puan olan 5 yıldızı almıştı. Güvenlik performansıyla göz dolduran Türkiye'nin ilk yerli araç markası Togg, küresel pazarda da büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyor.

TOGG TF10 FİYATI BELLİ OLDU

Kulislerde Togg T10F modelinin fiyatının, Togg T10X modelinden biraz daha ucuz olacağı konuşuluyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre Togg T10F modelinin fiyatı da belli oldu.

🟥İŞTE FİYATLAR

➖V1 RWD Standart Menzil - 1.878.000 ₺ ➖V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺ ➖V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺

Versiyon Donanım Teslim Fiyatı V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 ₺ V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 ₺ V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 ₺

Opsiyon Geçerli Versiyon Fiyat Teknoloji ve Konfor Paketi V1 40.000 ₺ Kış Paketi V2 30.000 ₺ Akıllı Destek Paketi V2 30.000 ₺ 19 İnç Jantlar V1 40.000 ₺ Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar V2 50.000 ₺ Panoramik Cam Tavan V1, V2 40.000 ₺ Meridian Premium Ses Sistemi V2 50.000 ₺ Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar V2 50.000 ₺

T10F'NİN ÖZELLİKLERİ

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.