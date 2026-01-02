ABD’li sosyal medya fenomeni Kylie Jenner, doğum sonrası yaşadığı bel ağrısı şikayeti için yeni doğan bebeklerin göbek kordonundan elde edilen ‘kök hücre tedavisi’ gördüğünü açıkladı. Söz konusu işlemin ABD'de de yasal olmaması sebebiyle Meksika’daki özel bir kliniğe giden Jenner’ın, ablasının da daha önce aynı aynı işlemi yaptırdığı ortaya çıktı.

28 yaşındaki televizyon programı yıldızı ve iki çocuk annesi Kylie Jenner, oğlu Aire’in doğumunun ardından yaklaşık üç yıldır devam eden şiddetli bel ağrısıyla mücadele ettiğini ve çareyi bir kök hücre tedavisinde bulduğunu söyledi.

BEBEKLERİN GÖBEK KORDONLARINDAN ALINIYOR

Daily Mail’in haberine göre Jenner, Meksika’nın Cabo San Lucas kentinde bulunan Eterna Health kliniğinde, yeni doğan bebeklerin göbek kordonlarından elde edilen özel bir kök hücre türünü belinin alt kısmına enjekte ettirdi.

Jenner, 4 Aralık’ta sosyal medya hesabı Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Son hamileliğimden sonra neredeyse üç yıldır kronik sırt ağrısı yaşıyorum ve denediğim hiçbir şey işe yaramadı” ifadelerini kullandı.

ABDde yasal olmayan tedavi için Meksikaya gitti! Bebeklerin göbek kordonundan alınıyor: Fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten...

Aynı tedaviyi daha önce yaptıran ablası Kim Kardashian’ın olumlu sonuçlar aldığını duymasının kendisini cesaretlendirdiğini de ekledi. Kim Kardashian, ağustos ayında ağırlık kaldırırken yaşadığı bir sakatlık sonrası omuz ve sırt ağrıları için aynı klinikte kök hücre tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

HASARLI DOKULARI ONARMA POTANSİYELİ YÜKSEK

Tedaviyi uygulayan kliniğin kurucusu Dr. Adeel Khan, Jenner’a verilen hücrelerin sezaryenle doğan bebeklerin göbek kordonlarından, annelerin yazılı onayıyla alındığını belirtti. “Muse” adı verilen bu kök hücrelerin, bağışıklık sistemi tarafından reddedilme riskinin düşük olduğu ve hasarlı dokuları onarma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

430 BİN TL İLA 1 MİLYON TL ARASINDA

Ancak uzmanlar, tedavinin hâlâ deneysel nitelikte olduğuna ve uzun vadeli etkilerinin netleşmediğine dikkat çekiyor. Klinikte uygulanan kök hücre tedavilerinin maliyeti, seans ve enjeksiyon sayısına bağlı olarak 10 bin ila 40 bin dolar (430 bin TL- 1 milyon 721 bin TL) arasında değişiyor.

Dr. Khan, Jenner’ın ağrısının henüz tamamen geçmediğini, ancak tedavi sonrası ilk haftalarda ağrının artmasının normal olduğunu ve iyileşmenin zamanla görüldüğünü söyledi.

'Muse' kök hücre tedavisi şu an ABD’de FDA tarafından onaylanmış bir tedavi olmaması sebebiyle yasal olarak kabul edilmiyor.

