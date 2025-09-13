Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti! Togg'un yeni modeli T10F tam puan aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti! Togg'un yeni modeli T10F tam puan aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli otomobiliz Togg'un yeni modelini test etti. Deneme sürüşünün ardından Erdoğan'a T10F hediye edildi.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un yeni modeli T10F için Dolmabahçe Sarayı'nda ilk teslimat töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a T10F hediye edilirken, etkinlikte deneme sürüşü de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti! Togg'un yeni modeli T10F tam puan aldı - 1. Resim

Direksiyon başına geçen Erdoğan bir yandan aracı test etti diğer yandan da otomobilin özelliklerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti! Togg'un yeni modeli T10F tam puan aldı - 2. Resim

BAKAN KACIR VE TOSYALI DA ORADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti! Togg'un yeni modeli T10F tam puan aldı - 3. Resim

