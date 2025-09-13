Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti! Togg'un yeni modeli T10F tam puan aldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un yeni modeli T10F için Dolmabahçe Sarayı'nda ilk teslimat töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a T10F hediye edilirken, etkinlikte deneme sürüşü de gerçekleştirildi.

Direksiyon başına geçen Erdoğan bir yandan aracı test etti diğer yandan da otomobilin özelliklerini dinledi.

BAKAN KACIR VE TOSYALI DA ORADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.