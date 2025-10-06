Metroda yolcular birbirine girdi! Sefer geçici olarak durduruldu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki metroda iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yüksek sesle konuşma nedeniyle başlayan gerginlik, çevredeki yolcuların araya girmesiyle yatıştırılamadı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Yolcular durumu metro güvenliğine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, kavgaya müdahale ederek saldırgan yolcuyu metrodan indirdi. Bu esnada sefer geçici olarak durdurulurken, diğer yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Korku dolu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.