Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Metroda yolcular birbirine girdi! Sefer geçici olarak durduruldu

Metroda yolcular birbirine girdi! Sefer geçici olarak durduruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Metro, Kavga, Bursa, Güvenlik, Panik, Yolcu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da metroda yüksek sesle konuşma nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcuların panik yaşadığı olayda, güvenlik görevlileri müdahale ederek seferi geçici olarak durdurdu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki metroda iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yüksek sesle konuşma nedeniyle başlayan gerginlik, çevredeki yolcuların araya girmesiyle yatıştırılamadı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Yolcular durumu metro güvenliğine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, kavgaya müdahale ederek saldırgan yolcuyu metrodan indirdi. Bu esnada sefer geçici olarak durdurulurken, diğer yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Korku dolu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Asya'da sel ve heyelan faciası devam ediyor: Can kaybı gittikçe artıyor!YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sokak ortasında eşini katletti! Kaçmaya çalışırken bile ateş etmiş - 3. SayfaSokakta eşini katletti! Kaçmaya çalışırken bile ateş etmişGaziantep'te aile faciası: Annesine saldırdı, ağabeyini maket bıçağıyla katletti! - 3. SayfaMaket bıçaklı dehşet: Ağabeyini katlettiŞehitkamil Belediye Başkanı gıda skandalı karşısında çileden çıktı! "Senin gibiler sakız bile satmamalı" - 3. SayfaGıda skandalı! "Sakız bile satmaman lazım"İzmir'de acı olay! Tüfeğini temizlemek isterken eşini vurdu - 3. SayfaTemizlediği tüfek ateş alınca eşini vurdu!Manisa'da kan donduran saldırı kamerada! Kucağında bebeğiyle kaçarken defalarca bıçakladı - 3. SayfaKucağında bebeğiyle kaçarken defalarca bıçakladıKontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi - 3. SayfaKontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...