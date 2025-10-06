Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te aile faciası: Annesine saldırdı, ağabeyini maket bıçağıyla katletti!

Gaziantep'te aile faciası: Annesine saldırdı, ağabeyini maket bıçağıyla katletti!

- Güncelleme:
Cinayet, Gaziantep, Kavga, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te ağabeyiyle arasında husumet bulunan Yaşar Tüzel, kavganın büyümesiyle önce annesine saldırdı ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla ağabeyinin boğazını kesti. Kameralara yansıyan dehşet görüntülerinde kendini kaybeden şahsın defalarca 'deli değilim, deli değilim' diye bağırdığı görüldü.

Gaziantep'te Yaşar Tüzel isimli şahıs, sokak ortasında önce annesine saldırdı. Annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra da ağabeyini maket bıçağıyla defalarca yaraladı. Ağır yaralanan ağabey hayatını kaybederken dehşet anlarına ait görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kendisini kaybeden şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürme anları saniye saniye yer aldı.

Gaziantep'te aile faciası: Annesine saldırdı, ağabeyini maket bıçağıyla katletti! - 1. Resim

Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında tartışılma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kardeşi Yaşar Tüzel tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Tüzel ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'te aile faciası: Annesine saldırdı, ağabeyini maket bıçağıyla katletti! - 2. Resim

OLAY SIRASINDA KENDİNİ KAYBETTİ 

Yaşanan olayın ardından dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yaşar Tüzel isimli şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra elinden ve boynundan bıçaklaması, daha sonrasında ise ağabeyi Mehmet Tüzel'i defalarca bıçaklayarak öldürme anları yer aldı. Görüntülerde olay sırasında kendini kaybeden şahsın defalarca 'deli değilim, deli değilim' demesi de dikkat çekti.

Gaziantep'te aile faciası: Annesine saldırdı, ağabeyini maket bıçağıyla katletti! - 3. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Yaşar Tüzel isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

