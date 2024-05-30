Tartışma cinayete döndü, maket bıçağıyla biçti! Sanıktan hakimi bile şaşırtan ifade…

Kırıkkale’de iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Sinirlerine hakim olmayan şüpheli sinirlerine hakim olmayıp kavga ettiği kadını cebinden çıkardığı maket bıçağıyla adeta biçti. Hakim karşısına çıkan sanığın ifadesi “Yok artık” dedirtti.

Kırıkkale’nin Alparslan Türkeş Dispanser Kavşağı’nda iki kişi arasında çıkan tartışma vahşeti beraberinde getirdi. 4 Nisan tarihinde meydana gelen olayda Fidan Cantemir (42) ile aynı araçta bulunan E.B. arasında tartışma çıktı.

BOĞAZINA SAPLADI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sebebiyle, E.B. Cantemir’i maket bıçağıyla boğazından bıçakladı. Bıçaklanınca direksiyon hakimiyetini kaybeden Cantemir, otomobil ile kaldırıma çarptı. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki kadın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

TUTUKLANAN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fidan Cantemir'in ölümüne ilişkin, başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan E.B. tutuklandı. E.B. hakkında "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in (42) yakınları hazır bulundu.

“NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM”

Duruşmada savunması istenen E.B., uzun süredir birlikte oldukları Fidan Cantemir ile aynı iş yerinde çalıştıkları ve aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü beni Fidan aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü bendeki ikimize ait fotoğraflar dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' dediğimde, 'silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu” dedi.

“‘EŞİNLE GÖRÜNTÜLERİM VAR' DEDİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fidan Cantemir’in eşi Abdullah Cantemir ise, “Sanık sürekli bana mesajlar atıyordu. Eşinle görüntülerim var' dedi. Eşime sorduğumda, 'beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz, çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor” diye konuştu.

Oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve iki çocuğunun olduğunu öne süren sanığın babası H.B. ise, "Bir gün Fidan'ı arayarak çocuğumun peşini bırakmasını söyledim, ancak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bırakmadı" şeklinde konuştu.

Tanıkların taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.