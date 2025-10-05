Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te kardeşini maket bıçağı katletti!

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te kardeşi tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi.

MAKET BIÇAĞIYLA YARALADI

Aralarında önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında tartışılma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kardeşi Yaşar Tüzel tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Tüzel ağır yaralandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili katil zanlısı Yaşar Tüzel gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

