Gaziantep'te doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı kamerada!

Gaziantep'te M.T. isimli doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar kamera tarafından görüntülendi. Operasyon sonucu yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora operasyon yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ile beraber toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

DOKTORUN HASTALARLA RAPOR VE İLAÇ İÇİN FİYAT PAZARLIĞI KAMERADA

Yakalanan kadın doktor M.T.'nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadın doktorun hastalara 'Para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam', 'Ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım' demesi ve 'Normalde 150 ama senden 100 alırım' diyerek fiyat pazarlığı yaptığı anlar 'pes' dedirtti.

İSTEĞE GÖRE HASTALIK YAZMIŞ

Doktorun görüntülerde bazı hastalara 'ishal', bazı hastalara 'bronşit' gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili 'Benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar' demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması yer aldı.

DOKTOR VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

