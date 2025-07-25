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Devlet hastanesinde ameliyat skandal! 6 doktor için soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Devlet hastanesinde ameliyat skandal! 6 doktor için soruşturma başlatıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki 6 doktor hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Doktorlar hakkında maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi.

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde bazı ortopedi doktorlarının sağlam kemiklere platin taktığı ve basit kırıkların ameliyat ile tedavi edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

6 DOKTOR İÇİN YAPTIRIM TALEBİ

Bakanlık müfettişlerince soruşturma geçiren 6 ortopedi doktoru hakkında mali, adli ve idari yaptırımlar talep edildi. Devleti zarara uğrattıkları için 6 doktora toplamda 168 bin TL para cezası kesilmesi talep edildi.

Devlet hastanesinde ameliyat skandal! 6 doktor için soruşturma başlatıldı - 1. Resim

İdari olarak 2 doktora memuriyetten ihraç, 3 doktora sürgün (zorunlu şehir değişikliği), 1 doktora aylıktan kesme cezası verilmesi, adli olarak ise savcılığa soruşturma izni verilmesi ve mahkemede yargılanmaları talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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