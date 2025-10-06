Ablası uyurken evi ateşe vermişti! Genç kadının paylaşımları pes dedirtti

1 Haziran’da Louisville kentinde meydana gelen olayda, Addison Brown’ın evde yangın çıkarıp kaçtığı ve 24 yaşındaki ablası Breah Brown’u uykusundayken ölüme terk ettiği iddia edildi. Alevler kısa süre içinde evi sararken, son anda uyanan Breah'in bir yastıkla korunarak evden çıkabildiği kaydedildi.

Evde biri çocuk olmak üzere üç kişinin daha bulunduğu belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Aylar süren soruşturmanın ardından 12 Eylül'de tutuklanan Brown, kundaklama, aile içi şiddet, cinayete teşebbüs ve dört kez kasten tehlikeye atma suçlamalarıyla tutuklandı. Öte yandan Brown'un tutuklanmadan günler önce sosyal medya hesabında yaptığı bazı paylaşımlar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İTİRAF GİBİ PAYLAŞIM

Facebook’ta paylaştığı bir gönderide, "Hapse gireceğime inanamıyorum ama neyse..." yazan Brown, bir başka paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın yargıç, aslında o kadar da büyük bir yangın değildi. Gerçekten."

"O BİR CANAVAR DEĞİL"

Olayın mağduru Breah Brown, yaşadığı tehlikeye rağmen sosyal medya üzerinden kardeşine destek verirken yaptığı paylaşımlarla Addison'u savundu.

Addison'un olay anında psikotik bir kriz geçirdiğini ve ruhsal bir hastalıkla mücadele ettiğini iddia eden ablası, "O iyi bir insandı… Ne yaptığını bilmiyordu. Kalbinde kim olduğunu biliyorum, herkesi sever, arkadaş canlısıdır. Soğukkanlı bir canavar değil. Kız kardeşimi seviyorum ve onun için her şeyi yaparım." ifadelerinde bulundu.

"YANGINI BİLİNÇLİ OLARAK ÇIKARDI"

Louisville Polisi, mahkeme belgelerinde Addison Brown’ın, yangını bilinçli olarak çıkardığını ve olaydan sonra bazı kişilere, “kız kardeşini öldürmek amacıyla evi yaktığını” itiraf ettiğini ileri sürdü.

Hazırlanan tutuklama emrinde, "Sanık, insan hayatının değerine karşı aşırı bir kayıtsızlık göstermiştir." ifadelerine yer verildi. Brown, şu anda Louisville Metro Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Bazı kullanıcılar, genç kadının yangını bilerek çıkardığını iddia ederken, bazıları ise akıl sağlığının yerinde olmadığını savunuyor.