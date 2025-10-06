Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nijerya bu olayı konuşuyor! Evine giren hırsızlardan kaçarken hayatını kaybetti

Nijerya bu olayı konuşuyor! Evine giren hırsızlardan kaçarken hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nijerya bu olayı konuşuyor! Evine giren hırsızlardan kaçarken hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijerya’da evine giren silahlı soygunculardan kaçmaya çalışan ünlü bir televizyon sunucusu, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Dehşete düşüren olay, Nijerya’da bir apartman dairesinde yaşandı. 29 yaşındaki sunucu Somtochukwu Christelle Maduagwu, evine giren silahlı soygunculardan kaçmaya çalışırken üçüncü kattaki pencereden atladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Maduagwu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nijerya bu olayı konuşuyor! Evine giren hırsızlardan kaçarken hayatını kaybetti - 1. Resim
Sunucunun çalıştığı haber kanalı Arise News, ölüm haberini doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Arise News ailesi olarak sevgili meslektaşımız, haber spikerimiz, muhabirimiz ve yapımcımız Somtochukwu Christelle Maduagwu’nun trajik kaybını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. 29 Eylül Pazartesi sabahı, evinde yaşanan silahlı soygun sırasında hayatını kaybetmiştir."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

