Nijerya bu olayı konuşuyor! Evine giren hırsızlardan kaçarken hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay, Nijerya’da bir apartman dairesinde yaşandı. 29 yaşındaki sunucu Somtochukwu Christelle Maduagwu, evine giren silahlı soygunculardan kaçmaya çalışırken üçüncü kattaki pencereden atladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Maduagwu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sunucunun çalıştığı haber kanalı Arise News, ölüm haberini doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Arise News ailesi olarak sevgili meslektaşımız, haber spikerimiz, muhabirimiz ve yapımcımız Somtochukwu Christelle Maduagwu’nun trajik kaybını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. 29 Eylül Pazartesi sabahı, evinde yaşanan silahlı soygun sırasında hayatını kaybetmiştir."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.