Trump'tan ateşkes açıklaması: Görüşmeler çok başarılı geçti

Trump'tan ateşkes açıklaması: Görüşmeler çok başarılı geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve Orta Doğu’da kalıcı barış için yürütülen ateşkes görüşmelerinin “çok başarılı geçtiğini” söyledi. Trump, taraflara hızlı hareket etme çağrısı yaparak aksi halde “büyük bir kan dökülmesi” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması için yürütülen ateşkes görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, hafta sonu gerçekleştirilen temaslara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi Orta Doğu’da uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için çok olumlu görüşmeler yapıldı” dedi.

Bu görüşmelerin “çok başarılı geçtiğini” ve “hızla ilerlediğini” vurgulayan Trump, çeşitli ülkelerle yürütülen müzakerelerde rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların sona erdirilmesi konularında önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Trump, “Teknik ekipler, son detayları görüşmek ve netleştirmek için Pazartesi günü Mısır’da tekrar bir araya gelecek” bilgisini paylaştı. Sürecin ilk aşamasının bu hafta tamamlanmasının beklendiğini söyleyen ABD Başkanı, taraflara “hızlı hareket etmeleri” çağrısında bulundu.

“Yüzyıllardır devam eden bu çatışmayı yakından izlemeye devam edeceğim” diyen Trump, zamanın kritik olduğunu vurgulayarak, “Zaman önemli, yoksa büyük bir kan dökülmesi gerekir ki bu kimsenin görmek istemeyeceği bir şey” ifadelerini kullandı.

