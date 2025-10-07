Bilecik'te üretime başladı: Hasçelik'ten yeşil çeliğe 150 milyon avro yatırım

Hasçelik, Türkiye’deki 6’ncı üretim tesisini 150 milyon avro yatırımla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirdiği tören ile Bilecik’te açtı.

TÜRKİYE'NİN EN YEŞİL ÇELİĞİ

Otomotiv, savunma sanayi, makine imalatı, havacılık, raylı sistemler ve tarım makineleri gibi stratejik sektörlere vasıflı çelik üretimi yapacak olan tesis, 225 kişiye istihdam sağlayacak.

Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok fabrikanın enerji verimliliği, hurda bazlı üretim anlayışı ve düşük karbon teknolojileriyle Türkiye’nin en yeşil çeliğini üreteceğini söyledi.