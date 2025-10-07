Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bilecik'te üretime başladı: Hasçelik'ten yeşil çeliğe 150 milyon avro yatırım

Bilecik'te üretime başladı: Hasçelik'ten yeşil çeliğe 150 milyon avro yatırım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bilecik&#039;te üretime başladı: Hasçelik&#039;ten yeşil çeliğe 150 milyon avro yatırım
Bilecik, Yatırım, İstihdam, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hasçelik, Türkiye’deki 6’ncı üretim tesisini 150 milyon avro yatırımla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirdiği tören ile Bilecik’te açtı.

Hasçelik, Türkiye’deki 6’ncı üretim tesisini 150 milyon avro yatırımla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirdiği tören ile Bilecik’te açtı.

Bilecik'te üretime başladı: Hasçelik'ten yeşil çeliğe 150 milyon avro yatırım - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN EN YEŞİL ÇELİĞİ

Otomotiv, savunma sanayi, makine imalatı, havacılık, raylı sistemler ve tarım makineleri gibi stratejik sektörlere vasıflı çelik üretimi yapacak olan tesis, 225 kişiye istihdam sağlayacak.

Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok fabrikanın enerji verimliliği, hurda bazlı üretim anlayışı ve düşük karbon teknolojileriyle Türkiye’nin en yeşil çeliğini üreteceğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye kritik maden diyarı! 8'i yüksek önemde, 26'si stratejik kategorideİstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yollarda yaşlı araç alarmı! 6 milyon otomobil tehlike saçıyor - Ekonomi6 milyon otomobil tehlike saçıyorTürkiye kritik maden diyarı! 8'i yüksek önemde, 26'si stratejik kategoride - Ekonomi8'i yüksek önemde, 26'si stratejik kategorideSuriye'de elektrik ihracatı artacak! - EkonomiSuriye'de elektrik ihracatı artacak!Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi - EkonomiVergi adaleti için yeni düzenleme!Altın yeni haftaya da rekorla başladı! Ons fiyatı 4 bin dolara doğru... - EkonomiAltın yeni haftaya da rekorla başladıTEİAS ile dünya Bankası arasında anlaşma: ‘İletim’e 750 milyonluk imza - EkonomiTEİAS ile dünya Bankası arasında anlaşma: ‘İletim’e 750 milyonluk imza
Sonraki Haber Yükleniyor...