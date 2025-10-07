Duygu istismarcılarına kötü haber: 11'inci Yargı Paketi'nde vicdan sömürüsüyle bağış toplamaya 10 yıla kadar hapis!

Gamze Erdoğan/ANKARA - Duygu istismarcılarına kötü haber. 11’inci Yargı Paketi’nde vicdan sömürüsüyle vurgun yapmaya kalkanlara hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.

Hasta çocukları, hayvanları ve dini değerleri kullanarak bağış toplanmasını önleyecek düzenlemeyle “hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşan kişilere hapis cezası verilmesi” öngörülüyor. Böylece bağış dolandırıcılığı gibi birçok suçun önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlgili Haber 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinin içeriği merak ediliyor Yollarda yaşlı araç alarmı! 6 milyon otomobil tehlike saçıyor

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN HAPİS!

Hukukçu Aylin Esra Eren, TCK’da “nitelikli dolandırıcılık” olarak düzenlenen fiilin 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği söyledi.

Bu düzenlemeye pararel olarak Bilişim Suçları Kanunu’nda da değişiklik yapılması bekleniyor. Teklifte, banka hesaplarını para karşılığı dolandırıcılara kiralayan kişilerin de ayrıca cezalandırılması gündemde.

Yeni düzenlemeyle birlikte, başkasına ait banka veya kripto hesap bilgilerini paylaşanların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.

Ayrıca, elektronik ödeme kuruluşları bundan böyle fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı ile doğrulama yapmadan hesap açamayacak. Cep telefonu hattı abonelik işlemleri de yalnızca çipli kimlik kartlarıyla gerçekleştirilebilecek.

Adına kayıtlı mobil hattını başkasına veren kişiler hakkında 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.