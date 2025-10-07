Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EMSE, Quavis ile verimliliği artırıyor! Havalimanlarında yüzde 50 tasarruf sağlıyor 

EMSE, Quavis ile verimliliği artırıyor! Havalimanlarında yüzde 50 tasarruf sağlıyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
EMSE, Quavis ile verimliliği artırıyor! Havalimanlarında yüzde 50 tasarruf sağlıyor 
Ekonomi Haberleri

Türk teknoloji şirketi EMSE, Quavis markasıyla self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleriyle havayolu operasyonlarında hız, verimlilik ve güvenlik sağlıyor.

Türk teknoloji şirketi EMSE, Quavis markasıyla self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleriyle havayolu operasyonlarında hız, verimlilik ve güvenlik sağlıyor.

YÜZDE 50 TASARRUF

Quavis’in geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, self servis check-in ve bagaj teslimi, manuel işleme kıyasla yüzde 25-40 daha kısa sürüyor. Self servis teknolojileri terminal check-in alanlarında ise yüzde 30-50 tasarruf sağlıyor.

İşlemini tamamlayan yolcu check-in alanında vakit kaybetmediği için o alandaki trafik ve tıkanıklık da hızla çözülüyor.

