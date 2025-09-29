Havada panik anları: Yolcu pasaportunu yedi, ortalık karıştı

Milano-Londra seferini yapan bir Ryanair uçağı, iki yolcunun tuhaf ve endişe verici davranışları nedeniyle Paris’e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçak, Milano'dan kalktıktan sadece 15-20 dakika sonra garip olaylar yaşanmaya başladı. Kemer ikaz ışığı söndükten kısa bir süre sonra, ön tarafta oturan bir yolcu pasaportunu parçalayıp yemeye başladı. Bu olay kabinde paniğe neden olurken, aynı dakikalarda başka bir yolcunun da pasaportunu tuvalete atmaya çalıştığı bildirildi.

YOLCULAR PANİĞE KAPILDI

Yaşananlara tanıklık eden yolcular, uçuş görevlilerinin hızla duruma müdahale ettiğini, ancak ortamın aniden gerginleştiğini belirtti. Bir görevli, tuvaletin kapısını çalarak ikinci yolcuyu belgeyi klozete atmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Ardından, kabin ekibi hoparlör aracılığıyla yolcuları durum hakkında bilgilendirdi.

Bu duyuru ise bazı yolcuların daha da endişelenmesine yol açtı.

İKİ YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Daily Mail'deki habere göre; uçuş güvenliği gerekçesiyle kaptan pilot rotayı değiştirerek uçağı Paris’e yönlendirdi. Uçak iniş yaptığında Fransız polisi tarafından karşılandı ve iki yolcu gözaltına alındı.

Yaşananları 'hayatımın en korkutucu 15 dakikası' olarak tanımlayan bir yolcu, Ryanair ekibinin süreci son derece profesyonel şekilde yönettiğini vurguladı. Olay sonrası yaklaşık iki saatlik bir gecikmeyle uçuş yeniden başladı ve uçak nihayet Londra Stansted Havalimanı’na ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ryanair'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, olay sosyal medyada geniş yankı buldu.