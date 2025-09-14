Japonya semalarında dehşet: 135 yolcu taşıyan uçakta yangın çıktı!

ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines’a ait bir yolcu uçağı, Japonya semalarında yaşanan kriz nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçakta bulunan 135 yolcu ve 7 mürettebat, yaşanan panik anlarının ardından tahliye edildi. Olay sırasında hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırıldı.

KARGO BÖLÜMÜNDE YANGIN İHBARI

Uçağın kokpit sisteminde, kargo bölümünde muhtemel bir yangına işaret eden ışık yanınca, pilotlar hemen alarm durumuna geçti. Boeing 737-800 tipi uçak, Japonya’nın Narita kentinden Filipinler’in Cebu kentine gitmek üzere kalkış yapmıştı. Ancak kalkıştan yaklaşık 50 dakika sonra rota değiştirildi.

YOLCULAR KAYDIRAKLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın riski nedeniyle uçak Japonya’nın Osaka, Kyoto ve Kobe şehirlerine hizmet veren Kansai Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi. Yerel saatle 19.00 civarında güvenli şekilde iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular acil durum kaydırakları kullanılarak tahliye edildi.

United Airlines’tan yapılan açıklamada, “Uçak güvenli şekilde indi. Yolcular terminale otobüslerle taşındı. İki yolcu hafif yaralanmalarla hastaneye sevk edildi” denildi.

NEDENİNİ MERAK ETTİM AMA KİMSE PANİK YAPMADI'

NHK’ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir yolcu, uçuş sırasında yapılan anonsla acil iniş kararının bildirildiğini aktardı. Yolcu, “Nedenini merak ederek biraz tedirgin oldum, ancak herhangi bir karışıklık belirtisi yoktu” dedi.

Ancak iniş sonrası tahliye emriyle birlikte ortamda panik havası oluştu. Aynı yolcu, “Tahliye yaklaşık beş dakika sürdü” ifadesini kullandı.

YANGIN YOK, AMA PİSTLER KAPATILDI

United Airlines sözcüsü, olay sonrası yapılan ilk teknik incelemede kargo bölümünde yangına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Buna rağmen Kansai Havalimanı’nda her iki pist de güvenlik kontrolü için geçici olarak kapatıldı. Bunlardan biri kısa süre sonra tekrar uçuş trafiğine açıldı.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDA PİLOT UÇUŞTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Benzer bir acil iniş olayı, Ekim ayında Türk Hava Yolları'na ait Seattle-İstanbul seferini yapan TK204 numaralı uçuşta yaşanmıştı. 59 yaşındaki Kaptan Pilot İlçetin Pehlivan, uçuş sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmiş, uçak New York’taki JFK Havalimanı’na acil iniş yapmıştı.

THY Basın Sözcüsü Yahya Üstün, “Kaptanımıza ilk yardım başarısız olunca kokpit ekibi iniş kararı aldı. Ancak iniş gerçekleşmeden önce hayatını kaybetti” açıklamasında bulunmuştu.