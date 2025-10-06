Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sokak ortasında eşini katletti! Kaçmaya çalışırken bile ateş etmiş

Sokak ortasında eşini katletti! Kaçmaya çalışırken bile ateş etmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da bu sabah eşiyle tartışan kadın, sokakta önce göğsünden sonra kafasından vurularak hayatını kaybetti. Kaçan zanlı her yerde aranıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi...

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BİLE ATEŞ ETMİŞ

39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti. Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.

Sokak ortasında eşini katletti! Kaçmaya çalışırken bile ateş etmiş - 1. Resim

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sokak ortasında eşini katletti! Kaçmaya çalışırken bile ateş etmiş - 2. Resim

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

