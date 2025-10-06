Sokak ortasında eşini katletti! Kaçmaya çalışırken bile ateş etmiş

Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi...

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BİLE ATEŞ ETMİŞ

39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti. Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.