Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 7 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 7 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Eşmekaya-Eskil kara yolunun Böğet köyü kavşağında A.D'nin kullandığı 68 AEA 982 plakalı otomobil ile F.Ş'nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar mısır tarlasına savruldu.

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 7 kişi yaralandı - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

