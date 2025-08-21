Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 7 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Eşmekaya-Eskil kara yolunun Böğet köyü kavşağında A.D'nin kullandığı 68 AEA 982 plakalı otomobil ile F.Ş'nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar mısır tarlasına savruldu.

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.