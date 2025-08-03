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Aksaray'da feci olay: "Yan baktın" tartışmasında 6 kişi tarafından öldüresiye darbedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aksaray&#039;da feci olay: &quot;Yan baktın&quot; tartışmasında 6 kişi tarafından öldüresiye darbedildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da "yan baktın" tartışmasında 6 kişi, bir esnafı darbederek hastanelik etti. Olay sonrası kaçan şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Mustafa D.’nin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Aksaray'da 6 kişi, "Yan baktın" tartışmasında bir kişiyi darbederek hastanelik etti.

Olay, gece yarısı Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede esnaflık yapan Mustafa D. (30) dükkanını kapatıp yaya olarak bulvardan geçtiği esnada iddiaya göre 6 kişinin küfür ve hakaretine maruz kaldı.

Aksaray'da feci olay:

1 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİLER, OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Şahısları uyaran adamın üzerine yürüyen 6 kişi, Mustafa D.'yi darbetti. "Kavgaya gerek yok" demesine rağmen şahsı darbeden 6 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖNCE YAKALANDILAR, SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilere yönelik araştırma yaparken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şahısların kimliklerini tespit eden polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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