AK Partili eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

İki dönem AK Parti'den İzmir milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, X hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

22 Mart'ta tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocabıyık, 26 Mart'ta AK Parti'den ihraç edilmişti.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da doğdu. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.

1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı.1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

Hüseyin Kocabıyık 2004-2006 yıllarında yüksek 'Politika Merkezi' adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı yaptı.

Sosyal, siyasal, ekonomik ve uluslar arası ilişkiler konusunda araştırmalar yaparak analist olarak çalıştı. 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevi yaptı.

Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalışan Hüseyin Kocabıyık, 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı. TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Ayrıca evli ve bir erkek çocuk sahibidir.