Türkiye-Gürcistan maç biletleri satışa çıktı mı?

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki kritik mücadelesi yaklaşırken, futbolseverler tribünlerdeki yerlerini almak için hazırlanıyor. 14 Ekim'de oynanacak Türkiye-Gürcistan maç biletleri satışa çıkıp çıkmadığı merak edilirken TFF'nin bilet satış tarihleri için duyuruları yakından takip ediliyor.

Türkiye A Milli Takımı’nın Gürcistan ile oynayacağı kritik karşılaşma için bilet süreçleri kamuoyunun gündeminde. Taraftarlar satış tarihleri, fiyat aralığı ve stadyum bilgilerini merak ediyor. 

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye - Gürcistan maç biletleri henüz resmi olarak satışa çıkmadı, ancak taraftarlar arasında bu konu yoğun bir merak uyandırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), maça kısa bir süre kala bilet satış tarihini duyurması bekleniyor. 

GÜRCİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Bilet satışlarının ne zaman başlayacağı konusunda TFF'den net bir tarih gelmedi. 14 Ekim Salı günü oynanacak mücadelenin biletlerinin bu hafta içinde satışa çıkarılması bekleniyor. 

Henüz resmi bilet fiyatları açıklanmadı ancak Türkiye İspanya maçının biletleri şu şekildeydi:

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL

BİLETLER NASIL ALINIR?

TFF ve Passo sistemine göre biletler www.passo.com.tr
 ve Passo mobil uygulaması üzerinden, ad-soyad, T.C. kimlik/pasaport numarası ve iletişim bilgileri ile satın alınabilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

21.45'te başlayacak Türkiye-Gürcistan karşılaşması Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. 2018 yılında açılan stadyum A Milli Takım için ilk kez ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 34 bin kişilik kapasitesiyle stadyumun konumu, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle geniş bir taraftar kitlesini buluşturacağı tahmin ediliyor. 

