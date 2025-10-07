Necati Arabacı kimdir, neden gözaltına alındı? Çete lideri İzmir'de yakalandı!

Necati Arabacı kimdir, neden gözaltına alındı merak ediliyordu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda Arabacı’nın Türkiye’ye giriş yapacağı bilgisini elde etti.

Sabah saatlerinde havalimanında alınan geniş güvenlik önlemleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Uçaktan inişinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Necati Coşkun Arabacı, emniyete götürülerek sorguya alındı.

NECATİ ARABACI KİMDİR?

1972 doğumlu olan Necati Coşkun Arabacı, Almanya’nın Köln kentinde büyüdü. 1990’lı yılların sonlarında organize suç faaliyetleriyle adını duyurdu. “Cehennem Melekleri” adlı suç örgütünün Avrupa yapılanmasının lideri olarak tanındı. Uluslararası kara para aklama ve uyuşturucu ticareti operasyonlarında Arabacı'nın adı sıkça geçti.

Uzun süredir Türkiye ve Avrupa güvenlik birimleri tarafından izlenen Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NECATİ ARABACI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

53 yaşındaki Arabacı hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kara para aklamak”, “silah ve uyuşturucu ticareti yapmak” gibi çok sayıda suçlamanın bulunduğu bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Arabacı’nın geçmiş faaliyetleri ve Türkiye’deki bağlantıları da araştırılıyor.