7 suç örgütüne operasyon! 78 şüpheli yakalandı, 1 milyar 40 milyon TL'lik mal varlığına tedbir

7 suç örgütüne operasyon! 78 şüpheli yakalandı, 1 milyar 40 milyon TL'lik mal varlığına tedbir

7 suç örgütüne operasyon! 78 şüpheli yakalandı, 1 milyar 40 milyon TL&#039;lik mal varlığına tedbir
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 78 şüpheli yakalanırken, 1 milyar 40 milyon TL'lik mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 78 şüphelinin 46'sının tutuklandığını belirten Yerlikaya, yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan mal varlığına da tedbir kararı uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 78 şüpheliyi yakaladık! 46’sı tutuklandı. 27'si adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan; 7 adet iş yeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

